Carlos Vives reveló la razón de su separación con Margarita Rosa de Francisco

Los colombianos aún recuerdan a Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco por su fugaz matrimonio y papeles protagónicos en la telenovela 'Gallito Ramírez', en la década del 80.

La dulce pareja llevó su idilio de amor de las pantallas a la realidad 1988; sin embargo el enamoramiento solo les duró hasta 1990, cuando se divorciaron y los motivos nunca fueron revelados.

Ahora, Treinta años de la separación, durante una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, el cantante samario reveló que la actriz y presentadora caleña “nunca lo quiso”.

“Tuve mis desamores terribles, con Margarita. Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho ... es una mujer maravillosa, la verdad. De malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer”, afirmó el cantante de ‘La tierra del olvido’.