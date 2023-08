¿Carlos Vargas se va de La red? Usuarios lo sospechan por una publicación

Como era de esperarse en la publicación, decenas de seguidores empezaron a comentar y resaltar la belleza de su apartamento.

“Hermoso apartamento. Gran estilo en decoraciones y acabados”; “Es recomendable vender a través de una Inmobiliaria reconocida y sería, para que No tengas luego problemas, está muy bonito tu apartamento Carlitos. Siempre te he admirado”; “Está muy hermoso el Apartamento de todo mi gusto y lo que más me gustó los closets tan grandes y bien distribuidos”; “Muy bonito tu apartamento. Seguramente lo venderás pronto. Suerte!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los internautas.