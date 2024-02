Carla Giraldo contó cómo fue que dejó su casa en la adolescencia

Asimismo, se refirió a los abandonos que ha sufrido en su vida y el por qué se fue de su casa a los 14 años.

"Agradezco a la persona que quiso tenerme, porque quizás pude no haber nacido. Son cosas que me tocó vivir y aprender. Yo aprendí a punta de abandonos. Ese fue mi primer abandono, después me voy de mi casa, después me voy de lado a lado", dijo.

Sus padres adoptivos fueron María del Rosario Quintero, quien falleció recientemente, y Manuel Giraldo, con quien en su etapa de adolescencia tuvo muchas diferencias.

“No me llevaba bien con mi mamá. No hacía caso. Con mi papá, tampoco. Decido irme de la casa; dije: aquí no vuelvo y jamás volví”, afirmó durante una entrevista en el programa ‘Yo, Jose Gabriel’.

Por su parte, en diálogo con ‘Lo sé todo’ aseguró que: “Perdí muchas cosas por ganar otras. No tengo una relación muy apapachadora con mi mamá; digamos que es una relación lejana igual que con toda mi familia, yo creo que porque me fui muy chiquita de mi casa”.