Britney Spears habló sobre su fugaz matrimonio con Jason Alexander

En un volumen de 288 páginas, la cantante Britney Spears desnuda su vida, cuenta detalles de varios acontecimientos que marcaron su infancia, adolescencia y varias etapas, como la situación con su padre.

El título de la autobiografía será The Woman In Me (La mujer que soy), un enunciado que da título a una canción de Donna Summer de 1982 y también a un álbum de 1995 de la cantante Shania Twain. En español está disponible a través de la editorial Penguin Random House.

Entre los detalles que ha entregado ‘La Princesita del Pop’, como abrebocas, resalta que a los 19 años, cuando era novia del también cantante Justin Timberlake, protagonizaron un capítulo oscuro.

La pareja descubrió que ella estaba embarazada en el año 2000, cuando apenas cumplían un año de salir juntos, por lo que, según cuenta la intérprete de Baby One More Time, Timberlake le pidió que abortara debido a que no se sentía preparado para ser papá.

Pero también recuerda el matrimonio fugaz que tuvo con Jason Allen Alexander, su mejor amigo de la infancia en Las Vegas. Estuvieron tan solo 55 horas casados.

Cuenta que ambos se encontraron en un viaje de Año Nuevo en 2004 y, tras unos días de fiesta junto a un grupo de amigos entre los que se encontraba Paris Hilton, Jason y Britney Spears terminaron pasando la noche juntos, algo de lo que no tiene recuerdos claros.

“Ni siquiera me acuerdo de esa noche, pero por lo que he podido averiguar, él y yo estuvimos en la habitación del hotel y nos quedamos hasta tarde viendo películas (La sonrisa de Mona Lisa y La masacre de Texas) y luego tuvimos la brillante idea de ir a Little White Chapel a las tres y media de la mañana”, refiriéndose al sitio reconocido por las bodas rápidas de celebridades.

La artista también relata que su familia fue muy dura con ella al enterarse que se había casado de esa manera con su amigo. “Le dieron demasiada importancia a una diversión inocente”, contó.

“Pensé que una boda en Las Vegas era algo que la gente podía hacer en broma. Luego vino mi familia y actuó como si yo hubiera empezado la Tercera Guerra Mundial. Lloré todo el resto del tiempo que estuve en Las Vegas”, añadió y dijo que “a esas alturas, yo los mantenía económicamente”.