Brendan Fraser, una ovación en Venecia que rememora su antigua gloria

Tras el viral momento, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, con quien compartió set hace 21 años en ‘La Momia regresa’, le envió un mensaje.

"Me hace tan feliz ver esta preciosa ovación para Brendan. Me apoyó cuando entré en su franquicia para mi primer papel en 'El regreso de la Momia', que inició mi carrera en Hollywood. Te deseo todo lo mejor, 'brother', y felicidades a mi amigo Darren Aronofsky", dijo el protagonista de Black Adam.

Man this makes me so happy to see this beautiful ovation for Brendan. He supported me coming into his Mummy Returns franchise for my first ever role, which kicked off my Hollywood career. Rooting for all your success brother and congrats to my bud Darren Aronofsky. #TheWhale https://t.co/SNBLPHHmEZ