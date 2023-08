Billy Porter reveló que tuvo que vender su casa por la huelga de actores

Los miembros de los gremios también comienzan a sentir las consecuencias del paro, prueba de ello es el actor y cantante estadounidense Billy Porter, quien en una reciente entrevista que concedió al periódico ‘Evening Standard’ de Londres confesó que la crisis económica lo obliga a poner en venta su vivienda.

“Tengo que vender mi casa ¡Sí! Porque estamos en huelga y no sé cuándo vamos a volver. La vida de un artista, hasta que ganas una gran cantidad de dinero, que yo aún no he ganado, va día a día”, dijo.