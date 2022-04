¡En 3, 2 1…! Barranquilla está lista para la segunda jornada de FMS Colombia

Los participantes de la FMS Colombia ya se encuentran en Barranquilla. Este viernes se llevará a cabo la segunda jornada de la liga de freestyle, donde se espera que raperos se luzcan en busca de los tres puntos, que serían decisivos para ir a la primera fecha de la anhelada FMS Internacional.

El evento se realizará en el coliseo “Los Fundadores” de la Universidad del Norte. Las batallas estarán conformadas por los siguientes enfrentamientos: Filósofo vs. Airon, Valles - T vs. Gavyria, Lokillo vs. Big Killa, Letra vs. ÑKO, Elevn vs. RBN y Chang vs. Carpediem.