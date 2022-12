¿Cómo fue creada la coreografía del baile de Merlina?

Esta serie se ha posicionado con un gran número de reproducciones pues cada capítulo es una nueva aventura que atrapa la atención de quienes la vean.

En uno de sus particulares escenas, específicamente en el episodio 4, Jenna Ortega, quien le dio vida al personaje, realizó un icónico baile al ritmo de ‘Goo Goo Muck’ de The Cramps.

De manera espontánea y bajo preparación, la actriz Ortega, realizó la particular coreografía que se volvió viral en redes sociales.

“¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes e hice todo lo que pude. Es una locura porque era mi primer día con covid, así que fue horrible filmarlo. Me desperté y tenía dolores en el cuerpo. Sentía como si me hubiera atropellado un coche y un duende estuviera en mi garganta arañando las paredes del esófago”, contó la intérprete de ‘Merlina’ a la revista inglesa NME.