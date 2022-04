De las tarimas a la pantalla grande: Bad Bunny, primer héroe latino de Marvel

El cantante de música urbana más sonado del momento, Bad Bunny, da un salto en su carrera artística, esta vez no en la industria músical como normalmente hemos venido acostumbrado a verlo, sino que esta vez se incursiona en la pantalla grande dentro del famoso universo de Marvel.

La noticia la dio a conocer Sony Picture el cual anunció en redes sociales la participación del “conejo malo” como el próximo protagonista de la película ‘El muerto’, que estará exclusivamente en los cines el 12 de enero de 2024.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7