Cuatro pilares que hicieron posible ‘Avatar: el camino del agua’

El primer filme de Avatar mostró a Pandora, una luna (y aparentemente la más grande) de un planeta similar a Júpiter llamado Polífemo. Este cuerpo celeste es habitado por una especie humanoide llamada na’vi, con la que los humanos se encuentran en conflicto debido a que uno de sus clanes está asentado alrededor de un gigantesco árbol que cubre unainmensa veta de un mineral muy cotizado y que supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra: el unobtainium.

La disputa por el mineral en la trama deja en evidencia lo peor del ser humano cuando se trata de la lucha por los recursos naturales. La guerra de Ucrania es quizás el ejemplo más reciente de ello.

Ahora, en la segunda parte, Cameron quiso darle un enfoque distinto al llamado de atención ambiental. Para ello, colocó como fondo al agua, inclusive en el título de la misma.

Así, centrándose en la problemática que atraviesan los océanos, quiere que ‘El camino del agua’ sea una salvación a los afectados cuerpos de agua en todo el mundo.

“He estado enamorado del océano desde que era un niño. He sido buceador desde que tenía 16 años; He pasado miles de horas bajo el agua por todos lados. He visto cómo se degradan los arrecifes; He visto cómo el océano está sufriendo y fallando como resultado de nuestra presencia”, dijo Cameron en una carta.