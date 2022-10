‘Avatar’, la primera película en recaudar más de $2.9 mil millones de dólares

Por todo lo que generó en su estreno en 2009, se esperaba que Avatar, la única película en recaudar la mencionada cifra, volviera a tomar el primer lugar entre las más taquilleras, lugar que había perdido por momentos con Avengers: Endgame.

El relanzamiento en China, sumado al reestreno a nivel mundial, hace de la historia basada en el mundo de Pandora una película histórica.

A pesar de todo esto, Cameron declaró recientemente que no se confía sobre si la segunda entrega, pautada para diciembre de este año, generará tanto como la primera.

“Estaba un poco preocupado por haber estirado demasiado la cuerda, en nuestro mundo moderno y acelerado, con ‘Avatar 2′ llegando 12 años después. Justo hasta que lanzamos el avance y obtuvimos 148 millones de visitas en 24 horas. Está ese principio que apenas se ve pero que se pregunta: ‘Wow, no hemos visto eso en mucho tiempo, pero recuerdo lo genial que era en ese entonces’. ¿Eso juega a nuestro favor? No sé. Supongo que lo vamos a averiguar”, declaró el director y productor hace unos meses.

Lo cierto es que las expectativas están bastante altas. No se sabe cómo reaccionará el público para ‘Avatar: The Way of Water’, pero seguramente recaudará mucho dinero.