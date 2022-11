James Cameron dice que Avatar 2 es “el peor negocio en la historia del cine”

Sus declaraciones se vieron fortalecida por la idea que él mismo comentó de que se invirtieron cerca de 2 mil millones de dólares, por lo que la cifra a alcanzar para que llegue al equilibrio la llevan a que “tiene obligatoriamente que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia” para recuperarse.

“Dije algo que nunca le había dicho a nadie más en el negocio”, reveló el cineasta al medio en cuestión. “‘Creo que esta película va a generar todo el maldito dinero. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para que te encante la película. El momento para que te encante la película es hoy. Así que estoy no te pido que digas algo que no sientes, pero sé que siempre lo sabré, no importa cuán lame suelas seas con la película en el futuro cuando gane todo el dinero'”, dijo optimista.