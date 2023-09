Aura Cristina Geithner recordó conversación que tuvo con el padre de Shakira

"Soy fanática de Shakira desde mis 13 años y no puedo creer que aún a mis 31 años siga teniendo tanto éxito. Parece que hiciera parte de todas las generaciones y eso es hermoso. Ella se merece esto y más".

Sobre este emotivo homenaje a la intérprete de ‘Ciega, sordomuda’, ‘Si te vas’, ‘Inevitable’, ‘Ojos así’, ‘Moscas en la casa’, entre otros, envió un caluroso mensaje a sus seguidores.

“Gracias a mis fans y a Spotify Colombia por crear este día en mi nombre que no merezco, pero quiero que sepan lo mucho que me ha conmovido, su apoyo es mi gasolina y ustedes que me han acompañado desde el principio de mi carrera me han hecho el honor de mi vida”, dijo la artista en la pieza audiovisual que dura 27 segundos en la que aparece con blusa blanca y buzo azul.

Thanks for this Shakira day. I owe you so so much!! You are my fuel and I love you from here to the sun!! @SpotifyColombia #DiaDeShakira #ShakiraDay pic.twitter.com/mafU9Rk6qB