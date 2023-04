Así son las siamesas que comparten su día a día a través de redes sociales

Ahora son hermanas que, además del cuerpo, comparten muchas pasiones, al tiempo que intentan llevar una vida normal. Tanto así que una de ellas, Carmen, mantiene una relación con su actual pareja, Daniel, quien les ha confesado que espera mudarse con ellas en el futuro.

Según aseguró Carmen a un medio mexicano, la relación no supone un problema en su relación de hermanas: “Es divertido porque me quedo despierta más tarde que Lupita, pero cuando Daniel se queda a dormir, me duermo rápidamente y él se queda despierto hablando con ella”, relató al respecto.