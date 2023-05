Así lucen actualmente los protagonistas de Los Juegos del Hambre

Interpreta a la protagonista de ‘Los Juegos del Hambre’, Katniss Everdeen, su padre la enseñó a cazar pero el murió en una explosión cuando ella tenía 11 años, la dejó con su madre y hermana menor.

La actriz nacida en kentucky, tiene un pequeño niño y durante un tiempo no estivo en la pantalla grande pero volvió para participar en las películas: Don't Look Up en 2021 y Causeway en 2022.