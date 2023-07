Así se fortalece la amistad de Messi y David Beckham en el Inter de Miami

En una reciente entrevista con el portal deportivo ‘The Athletic’, Beckham recordó cómo recibió la noticia de que Messi había decidido jugar con el Inter Miami. “Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’ Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’”, contó emocionado.

“Mi esposa me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”, relató el exfutbolista, destacando que ha sido uno de los mejores momentos de los últimos años.