Así fue la broma que le jugó Mabel Cartagena a estafadores por Whatsapp

A Cartagena le 'llovieron' las críticas por la manera en la que se refirió al intérprete de 'La soltería' tras ver su presentación en la coronación de la reina de Carnaval 2024, Melissa Cure Villa, el pasado 9 de febrero.

“Antes de Shakira, se presentó un vallenatero apellido Daza, cantó chévere, pero gordi no nos sabíamos ni una”, escribió Mabel en una de sus 'historias' de Instagram.

Muchos internautas aseguraron que les costaba creer que la creadora de contenido no conociera a Diego Daza, uno de los cantantes de música vallenata más sonados de los últimos años. Además, les molestó que lo llamara "vallenatero".

Ante el revuelo, la presentadora respondió en un video a las críticas: “Veo que hay unas personas que están indignadas porque no conozco las canciones de Diego Daza, porque hasta hoy supe quién era Diego Daza. Al parecer, estas personas están ofendidas porque, no sé, parece que eso me hace menos colombiana”.