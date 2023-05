Así es Daniel, el novio de una de las siamesas Andrade

Carmen es novia de Daniel, un chico que conoció a través de Hinge, una aplicación de citas y desde entonces llevan más dos años de relación.

“Nunca traté de ocultar el hecho de que soy una gemela unida, lo que significa que recibí muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el principio que Daniel era diferente a los demás, porque no comenzó con una pregunta sobre mi condición”, expresó Carmen para el canal de YouTube de a Ask Me Anything.

Lupita se declaró abiertamente asexual (es una orientación sexual que no siente atracción sexual hacia otros) y esto no ha sido impedimento para que Carmen tenga su relación amorosa, puesto que han llegado a ciertos acuerdos para que la pareja tenga citas, viajes y momentos románticos.

“A veces me siento mal porque quiero pasar mucho tiempo con Daniel. Así que tratamos de llegar a compromisos. Como que (Lupita) elija a dónde salimos a cenar o qué actividad vamos a hacer”, explicó Carmen.