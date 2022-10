Mucha acción en la nueva comedia de HBO Max, Armas de mujer

Se habla de Kate del Castillo. La mexicana de 49 años ha transitado un camino frente a las pantallas con una notable evolución. Si bien inició interpretando los más nobles papeles en telenovelas como Muchachitas o Mágica juventud, su capacidad actoral la fue llevando a cubrir roles más serios, de poder y liderazgo.

Y fue en 2009 cuando dio el gran salto: pasar de la televisión nacional a Hollywood. La intérprete hizo parte del elenco de Weeds, una producción de la prestigiosa cadena Showtime que contaba la historia de una mujer que ve ir preso a su esposo y tiene que vender marihuana para mantener el status quo que llevaba.

De hecho, parte de este argumento sirvió como inspiración para el nuevo trabajo de Kate, Armas de mujer. En la serie, la estrella personifica a Angela.

Su personaje, junto a otras tres mujeres, queda desamparada cuando su esposo es capturado por narcotráfico. Lejos de quedarse sumidas en el dolor, las protagonistas deciden mantener su hogar a flote, así como los turbios negocios de sus maridos.

“Ellas necesitarán permanecer juntas para sobrevivir”, dice el eslogan del programa que llegó el pasado 27 de septiembre a HBO Max. No en tanto, a pesar que su estreno en la plataforma fue reciente, ya se había estrenado en Peacock, un catálogo digital válido solamente en Estados Unidos.

Ante su llegada al resto de países, incluidos los de Hispanoamérica, Del Castillo se refirió con emoción y “muchos nervios” en diálogo exclusivo con EL HERALDO.

“Vivimos muchos meses no nada más de preparación, sino de filmación y después de post y ahora otra vez regresar después de un año y cachito que lo hicimos para un lanzamiento internacional. Es volver a tocar esos personajes para poder promocionarlos con todos ustedes y eso es increíble, es como tener un nuevo hijo”, relató emocionada.

Asimismo agregó “tengo un nervio porque es un show muy importante yes un género que no hemos hecho antes, el de la comedia negra. Es un género difícil y algo que la televisión latina no está acostumbrada a hacer, así que estamos nerviosas pero también muy emocionadas”.

La estelar de producciones como La ingobernable, La reina del sur o Bad Boys for life, donde interpretó a ‘La Bruja’, también reveló de dónde sacó la inspiración para darle vida a una mujer con las armas necesarias para sobrevivir las crisis que le sobrevienen en esta primera temporada.

“Me inspiré primero con los guiones que están muy bien escritos, son personajes que parecen hasta un poco arquetipos, cada uno está muy bien definido y creo que el público se puede identificar con cada una, no nada más con una sola, sino con cada una de ellas porque todas somos mujeres que tenemos necesidades y que aspiraciones diferentes y van cambiando conforme la serie va pasando”.

“La otra fuente de inspiración pues viene del simple hecho de ser mujer de ser una mujer que ha dependido y ha estado en su casa todo este tiempo y de pronto hay que sobrevivir sola, aunque luego te das cuenta que no se encuentran solas, sino que se tienen a una a la otra. Es el cómo se van a dar cuenta de esto y cómo también notan que es bueno y muy sano pedir ayuda y estas mujeres terminan ayudándose y entrando en una dinámica muy divertida, lo que hace las situaciones súper divertidas”, añadió.

De la misma manera, reconoció aquellos aspectos que amó de su personaje. “A mí me gustó mucho que es una mujer que es súper distraída por tanta pastilla que se mete, que tiene como una cosa frágil, siempre es muy femenina”.