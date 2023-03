Anuel AA confirma el nacimiento de su hija con Yailin ‘la más viral’

Vale recordar, que antes del nacimiento de la bebé, el cantante puertorriqueño reveló a través de una transmisión en vivo que se había separado de su esposa Yailin, poniendo fin a su matrimonio de 8 meses.

“Ustedes saben cómo yo me comporto, como fui con Karol y como he sido con Yailin”, dijo. Así mismo, señaló: “Ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija, sigue siendo familia”.

Ante ello, el pasado 2 marzo en su historia de Instagram, Yailin compartió una imagen de una mujer embarazada llorando en una cama, junto a un mensaje que dejó preocupado a más de uno.

“La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti y si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y de tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste”, se lee.