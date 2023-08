Anitta lanza dos nuevas canciones trilingües sobre amor y sexo en las favelas

Los dos sencillos, "Casi casi" y "Used to be", forman parte de una trilogía titulada "Funk Generation. A Favela Story", producida por la discográfica Universal y que va acompañada de sus respectivos videos.

En el de "Casi casi", lanzado este viernes, una Anitta vestida de bikini hace de recepcionista de una humilde posada a la que acuden parejas jóvenes y mayores para tener encuentros sexuales.

"Yo sé que has estado pensando en ello. No tengas miedo, que no muerdo pero toco tó", dice una parte del estribillo.

La primera canción de la trilogía, "Funk Rave", fue lanzada hace un mes y ya acumula 14 millones de visualizaciones en Youtube y 23 millones de escuchas en Spotify.