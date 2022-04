Andrés Cepeda lanza su más reciente canción: ‘Lo que había olvidado’

Además, añadió: “La canción nos habla de que el amor llega varias veces en la vida y llega de maneras diferentes”.

En la publicación de lanzamiento en Instagram contó que después de no creer que se volvería enamorar, se enamoró con más fuerza.

“Hoy estoy lanzando una nueva canción que habla sobre el amor que comparto con la que hoy es mi esposa. Después de creer que no me volvería a enamorar, me enamoré con más fuerza que nunca y volví a aprender lo que creí que había olvidado; a enamorarme, a conquistar, a construir un hogar y a ser feliz”. #LoQueHabíaOlvidado ya está disponible en todas las plataformas digitales”.