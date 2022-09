Andrea Valdiri encontró su celular y conoció al presunto ladrón

“Entreguemos el celular, eso mañana se vuelve nada. Así que seamos honestos y, si no quiere ser boleteado, entréguelo en las barras. Y listo, se acabó el problema, pero quiero que ese teléfono aparezca ya”, dijo el administrador de la discoteca en su momento.

Este martes, la Valdiri reapareció para contarle a sus seguidores que logró encontrar su celular y verse cara a cara con el supuesto ladrón.

“A mí me pasan unas películas de Hollywood que la gente cree que porque yo vivo de las redes sociales me invento películas. Yo no busco el problema, a mí el problema me corretea. Llevo cuatro días que no aparezco en redes sociales porque me habían robado mi paz y mi tranquilidad. Y no es el hecho de un celular, porque encontré mi celular.”.