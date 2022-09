Andrea Guzmán reveló detalles del amorío con Daryanani, de ‘Padres e hijos’

“Yo me pegué una enamorada mal de Naren. Desde antes de verlo. Como todas las adolescentes de este país. Cuando entré a ‘Padres e Hijos’ yo no tenía ojos sino para él. Aunque yo no sé si duramos o no porque él al principio le daba como pena, porque yo era como a escondidas, clandestina, porque le dañaba los noviazgos con las otras 20 niñas con las que salía”, manifestó.

La actriz intentó por todos los medios formalizar su relación pero, al parecer, no fue posible. “Esos fueron los primeros meses, el primer año. Después me empoderé y el man pensó que me iba a perder y entonces ahí sí. Ahí duramos entre ir y venir casi seis años. Si me hubiera metido con todos los de ‘Padres e Hijos’ en esa época estaría feliz, pero por bruta no lo hice”, dijo.