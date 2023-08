Anahí reveló que no pudo escuchar su voz en el concierto de Soy Rebelde Tour

Ahora, luego de la presentación en la que se le vio un poco incomoda, a pesar de reencontrarse con sus amigos y miles de fanáticos, la cantante indicó que nuevamente su oído sangró.

“Mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, pero entonces no oigo la música”, dijo Anahí.

“Entonces no me puedo afinar y según yo, no sé si estoy cantando bien o mal (...) Ay no oigo nada, ayer la sufrí mucho. ¿Se notó mucho verdad? Que estaba agarrándome (el audífono)”, indicó.

Por ahora, la artista continuará con la gira de conciertos y se estará presentando en Medellín, ciudad en la que se realizarán cuatro fechas, los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. Luego se presentará en Brasil el 17 y 19 de noviembre. Y finalmente, en México estarán del 24 de noviembre. La gira terminará en el emblemático Estadio Azteca el 21 de diciembre de 2023.