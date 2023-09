Video: Ana del Castillo le hizo fuerza a Junior contra Atlético Nacional

Ambos equipos dieron un primer tiempo lleno de fútbol, en el que los arqueros de ambos equipos se vieron exigidos al máximo para mantener sus porterías imbatidas. Sin embargo, los goles llegaron y al final la paridad también se tradujo en la pizarra.

Aunque el resultado no es del todo malo para Junior, en el cuadro barranquillero quedó una sensación de desazón por las lesiones de dos de sus jugadores más importantes: Luis 'Cariaco' González y José Enamorado, quienes debieron ser sustituidos por problemas físicos.

Aún así, fueron varios los aficionados que salieron con una sonrisa del Metropolitano. Especialmente, tras el cotejo, las miradas se posaron con sorpresa sobre la artista vallenata Ana del Castillo, quien decidió asistir al escenario para presenciar uno de los partidos más interesantes de cada semestre por liga.

Sin pasar desapercibida, Del Castillo fue interrogada por la prensa. Entonces, fiel a su estilo, la cantante se mostró agradecida con el cariño y feliz de ver a su Junior del alma.

"Me encantó el partido, el aura, la gente... la gente es muy bacana aquí en Barranquilla", comenzó diciendo la artista, quien posteriormente remató: "Junior tu papá y los demás no valen hectáreas, sino catapilas...", adhiriéndose a ese adagio que asegura que el equipo barranquillero no tiene rival y los demás no valen 'nada', término que después fue cambiado por una expresión más soez.