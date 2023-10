“No estoy pa' perder el tiempo”: Ana Del Castillo asegura que dejó el alcohol

Pues bien. A la publicación del álbum debut, Del Castillo también ha asegurado en reiteradas ocasiones que ha llegado un cambio para su vida y, entre sus deseos, está el mantenerse alejada del alcohol para mejorar su reputación, y de paso, gozar de una mejor salud.

De hecho, en medio de una nota concedida al programa de prensa rosada de Caracol Televisión, La Red, Ana aseguró que su talento vocal ha sido consecuencia de estudiar no música, pero sí las técnicas musicales de los artistas a los que define como sus referentes.

En ese sentido, aseguró que “Yo no he estudiado, tú sabes que yo soy asmática y si hago terapias y todo, pero como tal algo estudiado. Es más yo no sé... Sol es la luz del día, Re es que yo recuerdo, Dame Fa, Fab para lavar la ropa. No sé de tonos todavía ni nada de eso. Pero he ido perfeccionando escuchando a las personas que son mis referentes como Diomedes Diaz o Jorge Oñate”.