“No soy fácil”: Ana del Castillo confesó que le han ofrecido dinero y regalos

“Sí, varias personas, pero lo importante en la vida es entender a costa de qué tienes las cosas. Esta casa no me la puede sacar ningún hombre en cara, porque esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo, y nadie puede decirme: ‘Ay, es que tú estuviste conmigo y yo te di 20 o 50 barras para que hicieras este muro’. No, ese muro lo construí fue con esta (señalando su garganta)”, explicó la artista de vallenato.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste”, concluyó.