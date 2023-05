Amaia Montero, de la Oreja de Van Gogh, reapareció tras afecciones de salud

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", se leía en la publicación de Instagram.

Sobre ello, sus familiares indicaron que la intérprete de ‘Rosas’, ‘La Playa’ y ‘Puedes contar conmigo’ "no pasaba por su mejor momento".

Un mes después, la artista española reapareció en los medios, esta vez, saliendo de una clínica de recuperación. De acuerdo con ‘Lecturas’, Montero estaba en compañía de su hermana, quien fue a buscarla al centro asistencial Navarra, donde había estado internada tras un episodio de ansiedad y estrés, al parecer, por la producción de un nuevo disco.