Alejandra Giraldo reveló en su redes que estuvo en la clínica en Semana Santa

La paisa le tocó asuntarse unos días del canal Caracol, en donde presenta la primera emisión de noticias junto a su colega Andrés Montoya, debido a las complicaciones que presentó su mascota.

Recientemente, la presentadora contó en sus historias de Instagram que no estaba de vacaciones, puesto que su perro se encontraba enfermo y estuvo acompañándolo en la clínica durante la Semana Santa.

“Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, afirmó la paisa.