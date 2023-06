Alejandra Giraldo dio noticias alentadoras sobre la salud de su perro Napo

Recientemente, la periodista ha mostrado en su cuenta de Instagram que se encuentra en un momento difícil de su vida debido a que su perro Napoleón se encuentra delicado de salud.

Durante la Semana Santa, Alejandra tuvo que acompañar a su mascota al hospital: “nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al medio día. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, afirmó la paisa.

La presentadora de la primera emisión de noticias le pidió a sus seguidores que oraran por la salud de su perro Napoleón o ‘Napito’ como le llama de cariño.

“Yo sé que los he molestado mucho, pero por favor, no lo olviden. ‘Napito’ necesita de sus oraciones. Qué Diosito nos escuche y lo sane. Por favor, oren por mi perrito”, escribió la paisa en una foto en la que se observa a Napoleón acostado en un sofá mientras ella le coloca una bolsa térmica.