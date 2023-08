Alberto Linero reveló que puede confesar a católicos en ciertas situaciones

En una entrevista con la emisora ‘Tropicana’, el exsacerdote contó en junio pasado detalles de cómo conoció a su esposa María Alcira Matallana Batista y cómo surgió el amor entre ellos. Reveló que trabajaban juntos y que ambos sentían atracción cuando él aún ejercía el sacerdocio.

“Es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno no pasaba nada porque no podía pasar nada”, contó en el videopodcast ‘La Otra Entrevista de Tropicana’.