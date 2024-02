No tienes huevos para admitir que terminamos por mi decisión: Aida a Cossio

“Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. A mí no me conviene hablar de ti. De hecho, debería darme vergüenza de que me relacionen con un tipo cínico como tú”, aseguró la barranquillera de manera tajante.

Ese solo fue el principio pues su arsenal no acabó ahí: "Tienes la oportunidad en alguna entrevista y te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos y sobre todo sincera conmigo misma. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios sabiendo que ni principios tienes”.