¿Aida Victoria Merlano y Westcol volvieron?

En octubre de 2022 comenzó a surgir el rumor de un romance entre ellos después de que protagonizaran un beso en medio de una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch. Luego, Aida Victoria confesó en sus ‘historias’ de Instagram que Westcol “la intimidaba”.

“Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no… eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza”, dijo la joven en ese momento.