Aida Victoria Merlano aclaró rumores sobre su relación con Jhonny Rivera

Incluso, el artista fue uno de los que salió a defender públicamente a la influenciadora cuando un juez la condenó en primera instancia a 7 años y 6 meses de prisión domiciliaria por participar en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.

“Yo casi no hablo de estos temas, pero me quiero pronunciar por lo que está pasando con mi amiga Aida Victoria Merlano. La verdad eso me ha tenido triste y desconsolado, inclusive no puedo, ni siquiera, entender cómo pasa eso(...) Quién puede juzgarte (Aida Victoria), si cualquiera en tu posición hubiera hecho lo mismo. Uno por la mamá o por un hijo haría lo que fuera”, indicó Rivera en sus redes sociales en septiembre del 2022, tras conocerse la noticia.