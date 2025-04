El reconocido actor Víctor Mallarino sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de un incómodo momento que vivió por las preguntas de un curioso periodista que estaba interesado en conocer los motivos por los que terminó su relación con la también actriz Kathy Sánz, con quien se casó en 1996.

Durante una entrevista para el programa ‘La sala de Laura Acuña’, el presentador del Desafío 2005 indicó que en su momento, el reportero hizo énfasis en conocer si era cierto el rumor sobre una supuesta infidelidad en el matrimonio por parte de la exreina de belleza con otra mujer.

“No tengo problema en contar anécdotas muy divertidas, pero que no comprometan realmente la intimidad de la otra persona. Yo te puedo hablar francamente de cosas que me han pasado y nos morimos de la risa (...) Un periodista me dijo ‘¿Cierto que usted se separó de Kathy porque la encontró en la casa con otra mujer entre la cama?’”, dijo en la entrevista con Laura Acuña.

Ante las incomodas preguntas, el actor, recordado por participar en importante producciones como ‘Don Chinche’, ‘¿Por qué diablos?‘, ‘La baby sister’, ‘Dora, la celadora’, ‘Amas de casa desesperadas’, ‘La Teacher de inglés’ y ‘El cartel’, hizo uso de su característico humor para responder.

“Si a mí me hubiera pasado eso, seríamos muy felices los tres”, contó.

Por su parte, el artista habló de su nueva relación con Pilar Reyes, a quien conoció en Madrid, España, luego de la pandemia del Covid-19.

“Ella vive ahí hace 17 años (...) Poder hablar con ella de toda esa cantidad de cosas tan cosmopolitas internacionales y al mismo tiempo digo frondio y me entiende, no, eso es una bendición. Hay un código de infancia, su hogar y el mío son muy parecidos”, manifestó.

Matrimonio de Víctor Mallarino con Kathy Sáenz solo duró 6 meses: esto pasó

Uno de los datos curiosos que más llamó la atención fue el corto matrimonio que existió entre Víctor Mallarino y Kathy Sáenz.

Esta pareja de actores se conoció durante las grabaciones de la telenovela ‘La maldición del paraíso’ y tiempo después de haber iniciado su romance decidieron unir sus vidas.

En ese tiempo, Kathy interpretaba su primer papel en la televisión mientras que Victo era su director, sin embargo, para esa fecha el bogotano estaba en una relación con la bolivarense, Angie Cepeda.

Se casaron en el año 1994, y en ese momento ambos eran reconocidos actores del momento, además de que él superaba en edad a la joven exreina de belleza bogotana.

Sin embargo, la pareja solo se mantuvo unida por solo seis meses, sin dar mayores explicaciones, lo que desató una ola de especulaciones.