El reconocido actor Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia. El artista, recordado por su participación en importantes producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘La Hija del Mariachi’, ‘Las detectivas y el Víctor’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, reveló que la cigüeña tocó las puertas de su hogar y será padre por sexta vez.

Leer más: ‘Yo me llamo mini’: estos son los 21 imitadores que continúan en la competencia

A través de su cuenta de Instagram, el también modelo de 54 años expresó su alegría por convertirse nuevamente en padre, junto a su esposa, la modelo Erika Rodríguez, de 41 años.

“Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé…”, se lee en el emotivo mensaje escrito por la modelo, madre de Luna del Mar, de 15 años, y Valentino, de 9 años.

“Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada. Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos.”, agregó.

Le puede interesar: Nick Carter negó acusaciones de abuso sexual: “No recuerda haberla conocido”

El post estuvo acompañado por una fotografía en la que se puede observar al actor cucuteño, junto a su esposa y sus dos hijos: Luna del Mar y Valentino.

Vale destacar que es nuevo bebé será el sexto hijo del artista: Luna del Mar, Valentino, Julián, Emiliano y Diego, quien fue reconocido en 2019.

Tras dar a conocer la noticia, amigos y colegas expresaron su emoción por la llegada de un nuevo bebé a la familia Pernía Rodríguez.

Lea acá: Estos son los 10 colombianos con más seguidores en Instagram: Shakira, Karol G y Sofía Vergara, en la lista

“Hermosoosssss, felicidades”; “Qué noticia más hermosaaaa! Otro sobrino (a) para mí! Uds son tan hermosos, que la vida los sigue premiando para que sigan cada día más felices!!!!”; “Apitoooooooooo que lindo ver crecer tu familia! Dios los bendiga”; “Que bendición más grande Mona , apito la gracia de Dios está ahí presente, Los amo, att el tío…”; “El amor de Dios manifestándose lo que la ciencia y la mente humana a veces no entiende”; “Todas las bendiciones para ustedes.”, fueron algunos de los comentarios.