Mick Jagger, icónico cantante fundador de la banda de rock The Rolling Stones, se comprometió con Melanie Hamrick, exbailarina de ballet de 37 años, es decir 44 años menor que el artista, que ya tiene 81.

Así lo confirmó Hamrick, en una entrevista con Paris Match el 9 de abril, asegurando que no es algo nuevo, pues le habría dado el anillo hace algunos años.

“Llevamos comprometidos dos o tres años”, dijo la exbailarina, aunque agregó que aunque lleva el anillo, uno de diamantes bastante llamativo, como pareja no tienen planes de boda por ahora. “Quizá nos casemos algún día, quizá no. Somos felices así y me da miedo cambiar algo”.

Melanie ya había hablado anteriormente respecto al tema. En 2023, bromeó con lo del anillo, a la revista People: “Sí, Mick me lo dio y va en este dedo, pero prefiero llamarlo ‘anillo de promesa’. Seamos inmaduros un rato”.

Hay que recordar que la pareja se conoció en 2014, durante una gira de los Rolling Stones, mientras Hamrick estaba de tour con el American Ballet Theatre. Ella señaló que no fue amor a primera vista, pero que sí “hubo una chispa, pero nada del otro mundo”.

Meses después se reencontraron en Zúrich y fue cuando empezaron el romance. En 2016 nació el hasta ahora único hijo de la pareja, Deveraux, quien de acuerdo a su madre, ya muestra talento para la música y la danza.

“Baila muchísimo y compone canciones con su ukelele. Definitivamente heredó el gen”, contó Hamrick al The New York Times en 2019.

Por supuesto que a Hamrick la han cuestionado en relación a la diferencia de edad entre ambos. “No pienso en eso. Si te preocupas por las opiniones ajenas, siempre tendrás un problema… Soy feliz, mi familia también y no lastimo a nadie. Así que los demás que se ocupen de lo suyo”, declaró al The Sunday Times.