Cony Camelo se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. Un pavo quemado le valió la salida de la actriz del concurso aunque se llevó los elogios de los jurados por su personalidad “auténtica” y honesta.

Lea también: ¿Cuál es el sueldo de una persona que trabaja en una taquilla de peaje?

“Hay algo de la cocina que me encanta que es que no puedes evitar ser tú. Al momento de que algo se complica, nos quitamos todas las máscaras, y hasta los actores dejan de actuar (…) pero nunca dejaste de insistir, pero lo más importante, nunca dejaste de ser tú. Gracias Cony por ser parte de MasterChef”, fueron las palabras de despedida de la chef Adria.

Por su parte, Raush dijo haberse identificado con Cony a quien calificó de “bicho raro” pero era eso lo que la hacía ser única dentro de MasterChef no importando que su sinceridad fuera incomodidad para otros.

“De verdad que me encantas. Yo también soy un bicho raro, poco convencional. Eres una persona muy auténtica y en el buen sentido de la palabra, eres una guerrera tremenda. Es muy lindo cuando uno ve que una persona se deja ver y eso único y es maravilloso”, expresó el chef.

Lea también: Video: Así fue la molestia de Richard Ríos en el banco tras salir en el partido frente a Ecuador

Esa misma personalidad también la llevó a tener rencillas con algunos de sus compañeros y ser una de las más controvertidas por sus polémicas declaraciones. Franko Bonilla fue uno de esos con los que nunca logró compenetrar, la incomodidad de ambos era evidente cada vez que debían competir juntos.

Pero aunque parecía que todo era muy distante entre los dos participantes, parece que sí hubo acercamientos y no con ánimos de entablar una amistad. Tras su salida, Camelo en entrevista con el programa matutino ‘Buen Día Colombia’ reveló que el comediante gustaba de ella.

“Franko en algún momento me citó aparte y me dijo: ‘Tengo que hablar contigo, me siento muy atraído hacia ti’”, aseguró Cony además de expresar su incomodidad por varias situaciones por las atravesó por cuenta de Franko.

Lea también: Este es el tercer grupo de aspirantes en ‘La casa de los famosos 2′

“Me escribió en el chat personal a decirme: ‘Buenas noches, linda’, con fotos mías... era muy extraño, porque luego me quería sacar”, agregó.

Además, dijo que no en el concurso no encontraba alguien con quien descargar su incomodidad. “Yo no entendí muy bien qué paso y como en ‘MasterChef’ no había doliente. No tenías a quién decirle ‘oye me está pasando esto, me estoy sintiendo incómoda’ y me sentía muy incómoda”.

Cony salió de ‘MasterChef’ tras elaborar un pastel de hojaldre con pavo que tendría como base arracacha con relleno de la proteína. Los chef reconocieron lo rico que estaba la preparación pero cuando Raush lo volteó se percató que la parte de abajo estaba quemada lo que le restó puntos en comparación con sus compañeros.

Lea también: Shakira anuncia cuáles son los requisitos para ganar su lujoso Lamborghini

Esa fue la razón de su eliminación y se despidió del resto de compañeros en medio de lágrimas.

Ahora, el número de cocineros que buscan el primer lugar se redujo a ocho: Dominica Duque, Jacques Toukhmanian, Juan Pablo Llano, Paola Rey, Caterine Ibargüen, Vicky Berrío, Carolina Cuervo y Martina ‘La Peligrosa’.