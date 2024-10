Su voz, su personalidad y talento han hecho de Maía una de las cantantes más importantes de Colombia.

Ella es Zahira Benavides, la presentadora de ‘MasterChef: al rojo vivo’

Julián Arango confesó de forma cómica que Diomedes Díaz le hizo daño: “Tomé mucho guaro”

Catalina Gómez, de ‘Día a día’, recordó a sus padres fallecidos: “A veces lloro todos los días”

Su participación en el reality La Descarga de Caracol Televisión puede destacar su calidad humana y su voz de liderazgo para llevar a muchos artistas al éxito.

Cada vez que puede, la barranquillera agradece a través de sus redes sociales a sus seguidores que han estado con ella desde el inicio de su carrera artística hace más de 25 años.

Hace poco dio a conocer la historia de una seguidora que se encontró por la calle, pero no la abordó de la mejor manera. Contó que la mujer reconoció que era Maía y de una se le abalanzó, lo que encendió las alarmas del equipo de seguridad de la artista.

“Era una señora ya mayor, me ve pasando, me estoy dirigiendo al lugar donde voy a tener una sesión de fotos con la gente que quiere estar en el conversatorio y llega y grita ‘Maía’ y yo voy a saludarla. Eso no pude decir nada y me ha agarrado por la cintura y no me soltaba”, relató Maía.

La cantante manifestó que uno de sus trabajadores de la seguridad apartó a la mujer porque veía que ella estaba incómoda; pero lo que no esperaba era que la señora se pusiera brava y le pidió al hombre que no la tocara porque era una señora mayor.

“Y ella me decía ‘una foto por favor’ y yo ‘señora, si usted me suelta y me da un poquito de espacio con mucho gusto podemos hacer esto’. Bueno, el caso es que yo hablándole y teniendo un momento de terapia con ella, me suelta, le organizo el celular y nos tomamos la imagen, llegamos a la actividad y cuando voy al baño me doy cuenta de que tenía un fajón y por apretarme tanto, pues quedé con el fajón pintado casi como cinco días”, dijo.

Taylor Swift lanzará libro de su gira y edición vinilo de su álbum en Black Friday

Esa publicación tuvo muchos comentarios de sus seguidores y cuenta con más de 14 mil reproducciones. “Esa señora debió ser del caribe jajaj”, “Me encantó lo de “haciéndole terapia” y “Mira Maía si llegas a mi ciudad Sincelejo y tengo la oportunidad de abrazarte te juro que hago lo mismo que esa señora aunque claro no te aprieto”.