El futbolista uruguayo Matías Mier se casó de nuevo, esta vez con la periodista Valentina Rendón, en una boda aparentemente sencilla y por lo civil.

Luego de su ruptura con la reconocida periodista y presentadora Melissa Martínez en 2022, el deportista ha vuelto a llamar la atención en las redes sociales.

Su relación con Valentina Rendón, con quien tiene un hijo y residen desde hace tiempo en Indonesia, ha sido foco de críticas y controversias, ya que se especula que ésta fue el motivo de su separación con la presentadora.

El futbolista uruguayo ha mantenido un bajo perfil sobre este tema, sin embargo en su momento pidió disculpas públicas, asegurando haber tomado “decisiones equivocadas” que lastimaron a la presentadora Martínez, con quien se había casado en 2019.

Meses después de su ruptura con Melissa, Mier confirmó su nueva relación con Valentina Rendón, a quien conoció cuando era jugador de Independiente Santafé, y en 2023 anunciaron la llegada de su hijo.

“Dios, tu y yo. Solo nosotros sabemos la magia de nuestro amor y eso es lo que importa. Te amo mi vida. Tuvimos el mejor testigo, nuestro hijo”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con las fotos de su boda.

Esta publicación, del pasado 29 de septiembre, desató cientos de comentarios en las redes sociales, especialmente de apoyo a la pareja.

“Hasta las uñas con crecimiento y todo, me encanta la sencillez y tranquilidad de las cosas, no tanta vaina ni mil ceremonias ni cosas extravagantes”, “él quería familia”, “ella le dio la familia qué la anterior pareja no le dio eso pasa cuando muchas mujeres se creen irremplazables y tienen el ego subido (...)”, “lindos Dios los bendiga, la familia es lo mas importante que Dios nos puede regalar”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.