A sólo una semana de fallecer, La Gorda Fabiola grabó su último sketch para Sábados Felices. Uno de los humoristas que se incorporó recientemente al programa, Miguel Ángel Álvarez Aristizábal, más conocido como Thor, contó que su primer y última actuación fueron con Fabiola Emilia Posada Pinedo.

Con voz entrecortada, Thor narró: “Tuve esa fortuna de, cuando llegué al elenco, de poder hacer el primer sketch con ella, me abrió las puertas, las manos me dio la bienvenida prácticamente. Me acuerdo que el último día que grabamos, que fue la semana pasada, no me salía el texto, no sé por qué y le digo yo: ‘Gordita, discúlpame’, y me responde: ‘no, tranquilo, mi Thor, para ti lo que sea’”.

Thor recalcó que La Gorda Fabiola “era muy bondadosa” y que, la última vez que se vieron se dieron un abrazo, el cual el humorista lo considera como uno de despedida.

Un gran homenaje

En medio de lágrimas y risas, anoche el programa ‘Sábados felices’ se despidió de la ‘Gorda’ Fabiola, quien dejó una huella imborrable en la televisión colombiana. La grabación que resultó ser su última aparición tuvo lugar solo una semana antes de su fallecimiento, y el emotivo relato de sus compañeros ha conmovido a sus seguidores.

La anécdota más conmovedora de la jornada se produjo cuando la ‘Gorda’ le pidió a ‘Thor’ que le diera un abrazo, rememorando con nostalgia a otra colega. “Me dijo: ‘¿Por qué no me das un abrazo y me cargas como a Nelly?’. Yo la veía tan frágil y le respondí que me daba cosa, pero ella insistió. Ese abrazo fue, creo, un abrazo de despedida”, narró el humorista, quien estuvo presente poco antes de que la artista fuera hospitalizada.

La colega María Auxilio también coincidió en que en sus últimos días, la ‘Gorda’ se mostraba nostálgica y sensible, un reflejo de su profunda conexión con su familia y su carrera.

La actuación que marcó su despedida se centró en una conversación cómica entre ‘Thor’ y la ‘Gorda’, quien interpretó a su madre. En un juego de palabras que terminó en risas, ‘Thor’ le preguntó sobre la comida, a lo que la ‘Gorda’ respondió con su característico humor: “Ay, pues mi hijito, yo creo que sí porque yo todavía no he montado el almuerzo, yo lo que estoy aquí es tiñendo un pantalón”.

Con esta última grabación, la ‘Gorda’ Fabiola se despidió de sus seguidores, dejando un legado de amor, risas y bondad que perdurará en la memoria colectiva de Colombia.