Tras fiasco de cumbre de tarifas de energía, seguimos sin soluciones

Sin capacidad ni interés de cerrar acuerdos, las grietas se profundizan. El Gobierno central sigue su propio manual a rajatabla, mientras que los territoriales resuelvan como puedan y que a la gente se la lleve Pindanga. Son pocas las excepciones a esta regla. Parecería que una nueva forma de política con marcado interés partidista por encima del general es la que lo maneja todo. También lo entorpece, cuando no paraliza. Escenario sin garantías que no conviene a las instituciones ni a la ciudadanía. Tomamos nota. Sobre todo ahora que como telón de fondo se alza la constituyente con audiencias públicas y nuevas cumbres de energía que apuntan a politizar un debate de por sí bien intrincado. Me temo que la verdad se esconde detrás de las apariencias.