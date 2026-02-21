Lo que estamos viendo en estos momentos con los therians, esas personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal, no es para ser tomado de manera folclórica.

Si bien a la primera convocatoria de este tipo que ocurrió este jueves en la Plaza de la Paz solo asistieron creadores de contenidos para hacer videos cargados de humor, en otros países como Argentina o México esto es una realidad.

Ya han ocurrido casos en los que algunos niños y jóvenes, identificados especialmente como perros o gatos, han mordido a personas. También han acudido al veterinario en búsqueda de ser recetados contra una gripa o algo mucho más inverosímil: ha sido inaugurada la primera escuela exclusiva para therians que se identifican como perros y ha sido llamada ‘Fyrulais’.

Todo lo anterior debe encender las alarmas entre padres de familia, docentes, expertos en salud mental, autoridades y sociedad en general, porque no será la última tendencia que provenga del mundo de las redes sociales, donde TikTok o Instagram son los reyes de la difusión.

Ya no son solo los therians, también se empieza a hablar del Hobby Dogging, una nueva tendencia viral que muestra a personas paseando “perros invisibles” con correas, pero evidentemente sin mascota. Este fenómeno, que ya suma millones de visualizaciones en internet, abre el debate sobre la imaginación, el comportamiento social y las dinámicas digitales.

Un aspecto sobre el que hay que detenerse es que estos adolescentes que se están identificando como therians vienen de sobrevivir a una pandemia, un tiempo en el que les tocó internarse en casa y convertirse en casi que dependientes de las pantallas, llámense computadores, tabletas o celulares. En ese lapso fue poca la socialización que tuvieron, algo que hoy les comienza a pasar factura.

El sociólogo e investigador de la Universidad Simón Bolívar Jorge Bolívar Berdugo, en su análisis para EL HERALDO sobre este fenómeno virtual, dijo que esto ha revelado “una crisis de pertenencia juvenil, búsqueda de identidad simbólica, nuevas formas de comunidad sin territorio y cultura del yo en redes sociales”.

Bolívar agrega que en algunos casos, especialmente en niños y adolescentes, pueden influir factores como: búsqueda intensa de identidad (etapa normal del desarrollo), sentimientos de aislamiento social, experiencias de rechazo o bullying, necesidad de pertenencia o la influencia de redes sociales.

“No podemos olvidar que estamos en una sociedad y en una familia fracturada en sus valores y principios, la familia, la escuela y la religión no están dando respuesta a sus inquietudes. La adolescencia es una etapa donde la identidad está en construcción, el pensamiento simbólico se intensifica, la pertenencia a grupos es crucial y todo esto puede entenderse como parte de procesos normales de exploración identitaria”.

Cabe recordar lo ocurrido en el Reino Unido con el movimiento incel (celibato involutario) una comunidad en internet que combina frustración sexual, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres que fue bien plasmada en la laureada serie Adolescencia, en la que su protagonista, Jamie Miller, un adolescente de 13 años, es acusado del asesinato de una compañera de clase.

La psicóloga Laura Gómez Nussbaumer le dijo a esta casa editorial que en el plano de la salud mental, hoy, ser therian no se considera automáticamente un trastorno, ni implica que un niño “crea ser un animal” en un sentido clínico.

“En la mayoría de los casos, se relaciona con juego simbólico, identidad, autoexpresión y sentido de pertenencia, algo frecuente en la infancia y la adolescencia (…) No se trata de patologizar, sino de evaluar adaptación y salud emocional, conviene consultar si hay angustia marcada, rigidez extrema, deterioro social/académico o malestar significativo. El enfoque más saludable suele ser: diálogo, curiosidad y límites respetuosos”.

Por esto y más es absolutamente necesario mantener los ojos fijos y atención en estas tendencias entre niños y jóvenes que no hay que menospreciar, pues pueden derivar en situaciones más complejas.