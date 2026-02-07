Después de una Guacherna monumental no solo por su dimensión en número de grupos, hacedores, artistas y horas de duración, sino por su diversidad, belleza y faroles de colores, la fiesta del folclor, la tradición y la alegría se expande por todo el territorio atlanticense y por supuesto en Barranquilla, su capital, epicentro del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad que cada año se toma los meses de enero y febrero el departamento para enaltecer una herencia cultural allegada en buena parte desde los municipios que bordea el río Magdalena.

La celebración pica y se extiende y el turno este sábado es para la Batalla de Flores de Santo Tomás. El oriente del Atlántico se desborda con más de 500 mil personas que se congregan sobre la vía Oriental para apreciar el desfile que cada vez gana mayor reconocimiento y atrae más público desde los distintos rincones del Atlántico, que también llega a disfrutar del Reinado Intermunicipal y del espectáculo musical que remata tras un recorrido de más de dos kilómetros de pura sabrosura.

Y mientras en Santoto se vibra con la Batalla de Flores, el Carnaval del Suroccidente rendirá homenaje al fallecido rey Momo 2023, Sebastián Guzmán, y lo hará con una exhibición de 510 agrupaciones folclóricas que se tomarán toda la zona suroccidental de la ciudad, incluso con la participación de grupos nacionales e internacionales.

Y como en el Carnaval de Barranquilla todos caben y todos gozan, la noche de Curramba vibrará con el aporte, el brillo y la espectacularidad de La Guacherna Gay, así como con la Noche de Faroles y Tambores organizada por Fayfa en la 84, en homenaje a los 50 años de Palma Africana, y que antes pondrá su logística en la tarde de este sábado al servicio del Carnaval Fides, en donde participan personas con síndrome de Down o en condición de discapacidad cognitiva.

Todos bailan, todos disfrutan, todos comparten en una celebración que se caracteriza por hacer converger todos los estratos, todas las razas, toda la diversidad de la gente que cada año da muestra de como vivir el desorden más organizado con tranquilidad y convivencia pacífica. Como debe ser.

La Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico continúa este domingo con más estaciones: Gran Parada Departamental de Galapa, Carnaval del Recuerdo en Baranoa y La Guacherna del Caribe de Sabanalarga, tres grandes eventos con 44, 35 y 40 ediciones, respectivamente, acumulando vivencias y transmitiendo a las nuevas generaciones la herencia ancestral de lo que significan y representan las manifestaciones folcóricas que le dan valor e identidad a las carnestolendas.

Y si algo justamente garantiza el futuro del Carnaval de Barranquilla y el del Atlántico es el legado que desde muy pequeños reciben los niños herederos de la tradición. Este domingo la carrera 53 en el norte de la ciudad será el epicentro del desfile del Carnaval de los Niños, liderado por dos grandes representantes de dinastías y familias carnavaleras que tanto le han aportado a engrandecer la fiesta folclórica y cultural más grande del país: Sharon Acosta, hija del Príncipe del Carnaval, Checo Acosta, y Joshua Ortiz, caporal del Garabatico de la 8 y portador de tres generaciones que han mantenido en pie la danza del garabato en la zona suroriental de la Puerta de Oro.

Con ellos, miles de niños, niñas y adolescentes serán la muestra viva y fehaciente de que el Carnaval de Barranquilla tiene garantizado su futuro, su permanencia. Patrimonio hay y para mucho rato. Los más pequeños son unos guardianes inmejorables, formados y entrenados para honrar las tradiciones de nuestro folclor y de los sonidos de los tambores, las gaitas, las flautas de millo y los instrumentos que interpretan el congo, el garabato, la cumbia, el son de negro, el mapalé y todas las manifestaciones que nutren la diversidad étnica y cultural del carnaval barranquillero.

El Atlántico y Barranquilla abren sus calles, sus plazas y escenarios para mostrar la cara más amable y festiva de su gente, y que los visitantes, tanto como los propios, se contagien de la emoción y la alegría de la fiesta.