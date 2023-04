¿Qué aspectos son prioritarios a la hora de comenzar a vender en digital?

Para María Paula Silva, “lo primero entender que hoy en día el mundo digital nos permite tener muchos canales de venta”. En ese sentido, es importante no perder de vista que, aunque contar con un marketplace propio puede ser una ventaja, no tenerlo no representa el fin del mundo.

“Hoy en día existen muchos marketplaces que permiten vender productos y servicios de terceros. Mi primera gran recomendación es tratar de apalancarse y no querer hacerlo todo todo solo directamente de pronto”, expuso.

Por otra parte, es elemental tener claro qué se quiere conseguir.

“Hace falta entender que una estrategia de venta a través de canales digitales tiene muchas aristas, y entre esas, una de las más importantes son la logística y el servicio al cliente”, señala la country manager de VTEX. Esto va de la mano, según su perspectiva, a un entendimiento claro de los gustos y necesidades de cada cliente que, además, “es cada día más exigente”.

“La gente espera por entregas más inmediatas, un servicio más inmediato y con tiempos más rápidos. Hoy esperar ocho o diez días está alejado de la necesidad de los consumidores”, indica.