Usuarios se quejan por complicaciones para adquirir el Soat

Los propietarios de motocicletas y vehículos en el país han manifestado quejas constantes para la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Esta situación ha presentado complicaciones en el trámite de la póliza, ya que anteriormente se podía adquirir de forma directa en estaciones de servicios o incluso bajo el servicio de domicilio.

Laura Pizarro, una barranquillera propietaria de un vehículo particular, expresó que ahora el trámite se ha puesto más difícil para ella, ya que ahora existen limitaciones en la comprar de este seguro hasta por internet.

“Antes yo lo compraba por internet por medio de tarjeta débito, pero ahora solo me dicen que puedo adquirirlo mediante tarjeta de crédito. Yo lo tuve que pagar a cuatro cuotas, es muy difícil conseguirlo”, expresó la usuaria a EL HERALDO.

Por su parte, Fernando De la Hoz, usuario de motocicleta, afirmó que la compra de su seguro presentó dificultades en la entrega, ya que se demoraron 15 días para que lo pudiera tener en sus manos.

“Anteriormente eso no pasaba porque cuando actualizaba el Soat, eso me llegaba enseguida y no era tan complicado sacarlo, ya que antes yo lo podía conseguir en cualquier estación de servicio o con las aseguradoras, pero ahora se volvió una completa odisea”, sostuvo el usuario.

Frente a las manifestaciones de diversos actores en relación con la adquisición del Soat, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), indicó que las compañías de seguros han presentado dificultades en la expedición de este seguro, especialmente en las limitaciones en la remuneración de la intermediación establecidas en la Ley 2161 de 2021, lo que ha llevado a la disminución significativa del número de canales dispuestos a vender este seguro por falta del interés para su comercialización.

“Esta situación ha llevado a las diez compañías que ofrecen el seguro, a volcar sus esfuerzos en la apertura de canales directos y fortalecimiento de sus plataformas electrónicas”, dijo Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

Agregó que en lo corrido del año se han expedido a nivel nacional 6.523.000 pólizas, es decir 3,8 % más que en los primeros nueve meses de 2021.

La agremiación expresó que desde hace más de cinco años el sector asegurador ha advertido al Gobierno de las dificultades que aquejan a este seguro, tales como el fraude, la evasión, el cambio en la composición del parque automotor y especialmente la alta accidentalidad han llevado a que el SOAT sea hoy insostenible.

“A diciembre de 2021, el SOAT registró pérdidas por $192 mil millones y al corte de agosto del 2022, ya presentaba un déficit de $211 mil millones”, afirmó Gómez.