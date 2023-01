Tigo conectó más de 620 localidades que nunca habían tenido internet

Durante 2022, Tigo llegó a más de 620 localidades que nunca habían tenido acceso a internet, en el marco de las obligaciones de cobertura adquiridas en la subasta de espectro de 2019.

El Proyecto de Ampliación de Cobertura Rural llegará en total a 1.636 localidades (que nunca han tenido acceso a internet), con la red de 700 MHz. de acuerdo con el plan establecido con el Ministerio de las TIC.

La compañía aseguró que Chocó es el departamento más beneficiado con este despliegue, pues más de 100 localidades remotas ahora cuentan con una antena 4G.

“Cada tanto hablamos y exponemos desde una pantalla sobre el cierre de la brecha digital. O hablamos sobre pobreza digital. Pero nosotros en Tigo podemos decir que ya estamos recorriendo la Colombia profunda. Podemos decir que estamos cerrando la brecha digital donde importa, en el terreno. No alcanzamos a dimensionar lo que significa llevar internet a una zona que nunca había tenido una antena. Es algo que nos llena de orgullo y es un compromiso para seguir adelante”, enfatizó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.

Para poder encender las antenas que dan servicio a más de 700 comunidades en la Colombia profunda, Tigo desarrollo 25 meses de trabajo continuo para poder acceder a las zonas, realizar las consultas debidas con las comunidades y hacer la implementación técnica. Todo esto, en un contexto complejo por situaciones derivadas de la pandemia y el orden público en la zona. Además, se han requerido cerca de 100 colaboradores.

“No me canso de insistir, el momento en que miembros de una comunidad alejada completan una videollamada en tecnología 4G con familiares que no veían hace meses o se conectan por WhatsApp con el mundo (que a nosotros nos parece tan sencillo) es la pequeña gran muestra de lo que significa cerrar la brecha digital en el terreno y no solo en el discurso”, explicó Cataldo.

Tigo espera completar el despliegue de ampliación de cobertura rural en los próximos cuatro años y aportar en el objetivo de cerrar la brecha digital en Colombia.