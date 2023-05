“Ser Caribe es un compromiso”: Amylkar Acosta

“A mi nunca se me había pasado por la cabeza aspirar al Congreso de la República, porque estaba reservado a quienes contaban con redes clientelares y cobijados, además, por los gamonales y yo me he caracterizado por mi independencia. Me animé a aspirar al Senado a raíz de la decisión que tomó la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 de establecer la circunscripción nacional y no territorial para la elección de los senadores, lo cual le rompía una vértebra a los feudos podridos, apelando al voto de opinión. Y así osé y logré llegar no una ni dos sino tres veces al Senado”.

Dice que a pesar de que hace 20 años se retiró del Congreso de la República, mucha gente le sigue preguntando el por qué se alejó de la política. “Mi respuesta es: yo me retiré de la política proselitista, más no de la Política, con p mayúscula.

Cuando ejerzo mi cátedra, cuando publico mis libros (y ya van 47), cuando publico mis columnas, cuando me pronuncio sobre los problemas del país, particularmente sobre la economía o los temas minero-energéticos, estoy haciendo política, pero por otros medios”.