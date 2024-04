Se reducirá tarifa de suministro: Vanti sobre tema de alza de gas en la Costa

Esta acción, que se encuentra basada en un estudio de la Universidad de los Andes, conllevaría a un incremento del 77 % en la tarifa de transporte para pagar las distancias entre los campos de producción y el interior del país.

Según el documento expuesto por la Universidad de los Andes, la tarifa de transporte de gas en la región Caribe pasaría de un promedio ponderado de U$ 1.18 por Kpc (mil pies cúbicos), a U$ 2.09 Kpc, mientras que para el interior del país se reduciría en un 23%.

El Grupo Vanti, en diálogo con EL HERALDO, sostuvo que si bien, aumentará parcialmente la tarifa de transporte para la costa norte en 0,91 dólares por 1.000 pies cúbicos, se reducirá la de suministro en 2.21 dólares por 1.000 pies cúbicos, gracias a la promoción de competencia entre productores, dando como resultado una menor tarifa final de 1.30 dólares por mil pies cúbicos para los usuarios residenciales e industriales, que es el objetivo final de la CREG.

Sin embargo, recalcan que este es solo un aspecto del debate, dado que no se deben perder de vista otros elementos que afectan la tarifa actual de transporte, como que se está reconociendo a los transportadores unas inversiones que no se han hecho y que estos están aplicando una tasa de descuento que la CREG no ha autorizado.